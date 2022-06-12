خدعة شراء ملابس جديدة تمكن شخص من خطف طفلة وهتك عرضها في المرج

في أحد شوارع المنطقة الشعبية بالمرج، شيطان تجسد شكله في صورة إنسان، فاقد لكل معاني الإنسانية، براثنه منغمسة في الشر، دماؤه ممزوجة بالجريمة التي لم تفرق مع من يرتكبها، لكن المهم هو إشباع شهوته الدنيئة، حتى لو كانت مع طفلة ليخلع عنها رداء الطفولة، ويلبسها لباسا لا يقوى من في سنها على تحمله بعد أن هتك عرضها وأخذ يعتدي عليها، بشكل بشع وصورة لن تنقشع من ذاكرتها باقي عمرها، وأيضا نال هو الآخر عقابه بالسجن المؤبد ليقبع فيه مدة تشفي غليل ما في صدر الصغيرة نسبيا.

فعند رؤية المتهم «عبدالعال. م، صاحب محل منظفات»، الطفلة المجني عليها، وضعها نصب عينيه التي بدأت تلمع عند رؤيتها لتكون فريسته ليعتدي عليها إشباعا لشهوته الدنيئة، فيوميا تخرج الصغيرة المجني عليها «م. ن»، للعب مع أقرانها أمام منزلها في منطقتها التي يغلب عليها الطابع الشعبي والأمان بنسبة كبيرة نظرا لمعرفة الجميع ببعضهم البعض، لكن العام الماضي اتشحت المنطقة كلها بالخوف بعدما أقبل ذئب بشري على هتك طفلة تبلغ من العمر 11 عاما.

أقدم المتهم على محايلة الطفلة المجني عليها التي رأها تلهو أمام منزلها، وطلب منها أن تذهب معه لشراء بعض الملابس الجديدة لها لإبعادها عن الأعين حتى يتمكن من إتمام جريمته التي رسمها في مخيلته.

خداع المتهم للطفلة

خطوات يخطوها المتهم وبصحبته فريسته، وكلما ابتعد عن الأعين كان فرحا لنجاح مخططه الذي رسمه، وما أن وصل إلى مكان بعيد حتى طلب من الصغيرة أن تصعد معه إلى الشقة ليعطيها الملابس التي وعدها بها، ولكن بدلا من أن يعطيها ملابس، حسر عنها ملابسها واعتدى عليها، وبعدها أخرج سلاحا أبيضا «سكين»، من بين ملابسه مهددا إياها إذا تحدثت مع أي شخص لما حدث معها.

سارت الفتاة في الشارع وعلى وجهها علامات الخوف التي رسمت على ملامحها باللون الأصفر، وعيناها تملأها الدموع حتى وصلت إلى منزلها خائفة باكية بعدما تعرضت للاعتداء بشكل وحشي من قبل المتهم، يحاول الجميع فك طلاسم وسر بكائها خاصة وأنها دائما ما يملأ وجهها البسمة، يحاول والدها تهدئتها تارة ووالدتها وأشقاؤها تارة أخرى، وبعد إلحاح منهم بدأت في سرد ما حدث معها، وهو ما وقع على آذانهم كالصاعقة، وبدأوا في البحث عن المتهم ولكنهم فشلوا في إيجاده، فأبلغ والدها قسم شرطة المرج.

تتبع خط سير المتهم

وانتقل فريق بحثي إلى مكان الواقعة، وتتبعوا كاميرات المراقبة التي أظهرت المتهم، وبتتبع خط سيره تم الوصول إليه والقبض عليه، واعترف تفصيليا بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق معه وبعدها أحالته إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، التي أصدرت حكمها في القضية رقم 17574 لسنة 2021 جنايات المرج، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.