بعد زعم خطف فتاة مدينة نصر.. قانوني يوضح عقوبة البلاغ الكاذب

ادعت شقيقة فتاة مدينة نصر، عبر حسابها الشخصي على وسيلة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اختطاف بعض الأشخاص شقيقتها، بواسطة سيارة أجرة بمنطقة مدينة نصر، وبالفحص كشفت الأجهزة الأمنية، عدم صحة الادعاءات، إذ قامت شقيقة صاحبة الحساب بالمبيت لدى إحدى صديقاتها دون علم أسرتها، لذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية للادعاء الكاذب، هنا يتساءل البعض عن عقوبة البلاغ الكاذب.

غرامة مالية عقوبة البلاغ الكاذب

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور مصطفى سعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إن البلاغ الكاذب يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة المالية، بعد أن تصدى المشرع المصري للتجريم بالبلاغ الكاذب، بموجب نص المادة 305 من قانون العقوبات.

شرط أن يكون البلاغ كاذبا

وأضاف «سعداوي» خلال حديثه مع «الوطن»، أن البلاغ الكاذب لابد أن يشترط به أن الشخص المبلغ كاذب، بعد أن يوقن سلفا بكذب بلاغه، ولا بد أن ينتوي السوءة والإضرار بالمبلغ ضده، وليس بقصد الإشاعة.

15 ألف جنيه عقوبة البلاغ

وتابع الدكتور مصطفى سعداوي، أن عقوبة تقديم البلاغ الكاذب غرامة مالية تقدر من 5000 جنيه، ولا تتجاوز الـ15000 جنيه، لكن ذلك بعد أن يثبت على الشخص المبلغ بأنه أدرك كذب بلاغه، لكنه مستمر من أجل السوءة والإضرار بالشخص المبلغ به.

يعاقب الشخص إذا تحقق الإبلاغ

وأشار أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، أنه إذا ثبت الجريمة وتحقق الإبلاغ بقصد الإضرار منتويا السوءة، يعاقب بدفع الغرامة المالية التي تصل إلى 15 ألف جنيه، أما إذا ثبتت الجريمة ولكنه لم يتحقق الإبلاغ بقصد الإضرار، فلا يعاقب بالغرامة المالية ويكفي تحذيره بالتحقق قبل البلاغ حتى لا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.