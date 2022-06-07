الأمن يكشف حقيقة خطف فتاة بمدينة نصر.. «كانت بايته عند صاحبها»

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم نشره على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنًا ادعاء صاحبة الحساب المشار إليه قيام بعض الأشخاص باختطاف شقيقتها بواسطة سيارة أجرة «ميكروباص» بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

حقيقة خطف الفتاة

بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، إذ قامت شقيقة صاحبة الحساب المشار إليه بالمبيت لدى أحد أصدقائها دون علم أسرتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية للادعاء الكاذب.