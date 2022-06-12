سعرها لا يزيد على 10 جنيهات.. أرخص السلع الغذائية الطازجة في مصر

مع الاضطرابات التي يشهدها العالم وتبعيتها على الاقتصاد في كل الدول، منها جائحة كورونا، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي شهدت موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية بشكل كبير، إلا أن كثيرًا من السلع الغذائية الطازجة، مثل الخضراوات والفاكهة، تتوافر بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، بسعر لا يتجاوز الـ10 جنيهات.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، قوائم السلع الغذائية الطازجة التي لا يزيد سعرها على 10 جنيهات، في السطور التالية:

خضراوات طازجة بسعر أقل من 10 جنيهات

توافرت في أسواق مثل سليمان جوهر في الدقي وأرض الجمعية بإمبابة، وسوق الجيزة الكثير من السلع الغذائية الطازجة «الخضراوات» بسعر أقل من 10 جنيهات للكيلو الواحد، ومنها كالآتي:

البطاطس يتراوح سعرها ما بين 6 إلى 8 جنيهات.

البصل ما بين 4 الى 7 جنيهات للكيلو.

الطماطم متوسط سعر 9 جنيهات للكيلو

كوسة ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

الجزر ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

الفاصوليا ما بين 6 الى 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي ما بين 5 الى 8 جنيهات.

الباذنجان الروم من 4 الى 7 جنيهات.

الباذنجان الأبيض متوسط سعر 5 جنيهات.

الفلفل الرومي متوسط سعر 7 جنيهات.

الفلفل البلدي الحار متوسط سعر 6 جنيهات.

الملوخية متوسط سعر 6 جنيهات.

خيار متوسط سعر 7 جنيهات.

قرنبيط متوسط سعر الواحدة 7 جنيهات.

القلقاس متوسط سعر 9 جنيهات.

البروكلي متوسط الكيلو ى7 جنيهات.

كابوتشا واحدة متوسط سعر 7 جنيهات.

فواكه طازجة بسعر أقل من 10 جنيهات

فضلا عن الخضراوات فإن هناك الكثير من الفواكه الطازجة والتي تباع بسعر أقل من 10 جنيهات، وهي كالآتي:

العنب الأصفر وصل سعره لنحو 9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بسعر 9 جنيهات.

التفاح البلدي متوسط سعر 10 جنيهات.

الكانتلوب سعر الكيلو من 6 الى 8 جنيهات.

الشمام ما بين 5 الي 8 جنيهات.

بطيخة صغيرة وزن كيلو- كيلو ونصف بسعر يتراوح ما بين 8 الى 10 جنيهات.

الخوخ البلدي ما بين 7 الى 9 جنيهات.

البرتقال البلدي 9 جنيهات.

برتقال بصرة نحو 10 جنيهات للكيلو.