أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الأحد 12-6-2022

يبحث المواطنون عن أسعار الخضروات لشرائها واستخدامها في تحضير العديد من الوجبات ونظرا لفوائدها العديدة أيضا حيث أنها تساعد على احتفاظ الجسم بالعناصر الغذائية المهمة له، وهي مصدر هام للألياف كما أنها تقوي المناعة وتقلل فرص الإصابة بالسمنة.

اليوم الأحد الموافق 12 يونيو، في إطار الاهتمام بمتابعة أسعار الخضروات نستعرض سعر الخيار والطماطم والملوخية والبصل والجزر والبسلة، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات

سجلت الملوخية 10 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو القلقاس 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجزر أصفر دون عروش 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو البصل الذهبي 3 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو الفلفل الأخضر 6 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الطماطم بين 9 و11 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو الباذنجان الأسود الرومي والعروس 6 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء 8 جنيهات.

سجل سعر كيلو البسلة 8 جنيهات للكيلو الواحد.

كما سجل سعر كيلو الخيار 3 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

جاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد 12 يونيو كما يلي:

اختلف سعر الكوسة بين 2 و3.75 جنيها للكيلو.

سجل سعر الباذنجان الرومي للكيلو بين 1.5 جنيها حتى 2.5 جنيه.

تراوح سعر الباذنجان البلدي بين 2 حتى 3.5 جنيه.

تراوح سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات للكيلو الواحد.

بلغ سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه.

تراوح سعر الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 5.5 و6.5 جنيه.

سجل سعر كيلو من الخيار البلدي 2 وصولا إلى 3 جنيهات في بعض المناطق.

سجل سعر كيلو الجزر بين 1.5 و4 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 2 و3.5 جنيه.