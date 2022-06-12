أرشيف الجامعة الأمريكية: لدينا أكثر من 500 ألف صورة ونيجاتيف تاريخي

قالت الدكتورة علا سيف، مسؤولة أرشيف الصور والسينما في الجامعة الأمريكية، إن الأرشيف يتضمن نحو 500 ألف صورة ونيجاتيف، أبرزها لمؤرخ بريطاني متخصص في تاريخ الفن الإسلامي، جاء لمصر عام 1917، وسافر لبلاده عام 1973، وثق المعمار الاسلامي في القاهرة، وبعض الدور العربية المحيطة، لافتة إلى أن الأرشيف بالجامعة يتضمن أعمال المعماري حسن فتحي التي نفذها، والأماكن التي يزورها للاسترشاد بها في أعمال فنية أخرى.

مذكرات وكتابات ورسائل الفنانين في الجامعة الأمريكية

أوضحت «سيف»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، أن الأرشيف لا يعتبر مجرد مخزون للأعمال الفوتوغرافية، لكن يتضمن المذكرات والكتابات والرسائل التي حصل عليها الفنان والمدونات الخاصة به والرسوم المعمارية، لافتة إلى أن الأرشيف يكون جزءًا مهمًا من الهوية المصرية.

الأرشيف يتضمن أعمال المصور الأرمني فان ليو

وأشارت إلى أن الأرشيف يتضمن أعمال المصور الأرمني فان ليو، الذي اشتهر بتصوير البورتريه، ونفذ العديد من البورتريهات لمشاهير الفن المصري، منذ أربعينات القرن الماضي، ويعتبر الاستوديو الخاص به جزءًا كبيرًا من التاريخ الاجتماعي للقاهرة، وصور الفنان فريد الأطرش والرئيس المصري الأسبق محمد نجيب وغيرهم من الشخصيات العامة.

وأكدت مسئولة أرشيف الصور والسينما في الجامعة الأمريكية أن أرشيف الجامعة يتضمن أرشيفًا للقرن التاسع عشر والعشرين، تحتوى على صور نادرة لقصف الإسكندرية وأعمال بعض المستشرقين الذين عاشوا في مصر والأجانب الذين استقروا في مصر لسنوات طويلة، مضيفة أن الأرشيف يتضمن أعمالًا فنية للفنانة سويسرية عاشت في مصر أيضًا.