تامر حسني يكشف كواليس حفلة في الجامعة الأمريكية «فيديو»

كشف الفنان تامر حسني عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن كواليس حفله الذي أحياه الجمعة الماضية بمقر الجامعة الأمريكية، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ورفع شعار كامل العدد.

تامر حسني يغني لزوجته وابنتيه

وظهر خلال الفيديو دخول تامر حسني الحفل وسط استقبال جماهيري ضخم، وصعد يتجول مسرح متحرك وسط الجمهور، وشهد الحفل حضور بنات تامر حسني تاليا و أمايا وزوجته بسمة بوسيل، حيث غنى لهم على المسرح أغنية «بحبك».

نفاد تذاكر حفل تامر حسني في موسم جدة

وأعلنت منذ قليل الصفحة الرسمية لحفلات موسم جدة عبر حسابها لموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» نفاد تذاكر حفل الفنان تامر حسني والمقرر إحياؤه منتصف الشهر الحالي.

ونشرت الصفحة بيانًا قصيرًا كان نصة: «تذاكر الفنان تامر حسني انتهت، ونتمنى كل اللي حصلوا عليها ليلة جميلة مع أغانيه الرائعة، في موسم جدة موعودين بأجمل الليالي».

تامر حسني يروج لحفلة في موسم جده

وروج الفنان تامر حسني منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله الغنائي المقرر إقامته في موسم جدة منتصف الشهر الحالي في موسم جدة.

ونشر تامر حسني البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه: «جاهزين نولعها».

تامر حسني و فيلم بحبك

وينتظر الفنان تامر حسني،عرض فيلم بحبك، في موسم عيد الأضحى المقبل، والذي يخوض من خلاله تجربة التأليف والإخراج والتمثيل معًا، ويشاركه البطولة نخبه من نجوم الكوميديا.

فيلم «بحبك» تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، بين شاب يخوض العديد من العلاقات العاطفية ويقع مرة واحدة في حب فتاتين وتتوالى الأحداث، والفيلم من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وبطولة عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وأحمد عزمي الذي يعود بعد غياب الي شاشة السينما ومدحت إسماعيل الشهير بـ«مدحت تيخا».