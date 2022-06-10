الجامعة الأمريكية تنكس أعلامها حدادا على وفاة كريم أبو قورة لاعب السلة

كشفت رحاب سعد الدمياطي المتحدث الإعلامي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن إجراءات الجامعة حداداً على وفاة الطالب كريم أبو قورة لاعب فريق منتخب الجامعة لكرة السلة، الذي وافته المنية اليوم أثناء مباراة في بطولة إفريقيا للجامعات المقامة حالياً في كينيا، قائلة: «سيجري تنكيس الأعلام بالجامعة».

وقف النشاط الرياضي لمدة 3 أيام

وأضافت «رحاب» لـ«الوطن»، أنه سيجري وقف النشاط الرياضي لمختلف الفرق لمدة 3 أيام، وأعربت عن حزنها الشديد لوفاة اللاعب.

ومن جهته، أكد الدكتور شريف العريان المشرف على الاتحاد الرياضي للجامعة الأمريكية، أنه يجري حالياً إنهاء إجراءات استخراج تصاريح الوفاة ونقل الجثمان إلى مصر.

جثمان كريم أبو قورة يصل غدا

وأضاف «العريان» لـ«الوطن»، أن جثمان كريم أبو قورة، سيصل مطار القاهرة صباح غد السبت، مؤكداً أن اللاعب توفي إثر أزمة قلبية حدثت له أثناء مشاركته في مبارة فريق الجامعة صياح اليوم.

جدير بالذكر أن منتخب الجامعة الأمريكية بالقاهرة يشارك حالياً في البطولة وينافس على الميدالية البرونزية، في اليوم الختامي للبطولة.