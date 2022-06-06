طلاب الجامعة الأمريكية يبتكرون خرسانة ذاتية الإنارة تضيء الطرق ليلاً

نجح 4 طالبات بكلية الهندسة بالجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة «قسم التشييد»، في تطوير وإنتاج خرسانة ذاتية الإنارة ليلاً، حيث يمكنها امتصاص أشعة الشمس نهارًا كالألواح الشمسية، والإنارة ليلاً.

طلاب الجامعة الأمريكية

وقالت الطالبة منة سليمان، بقسم التشييد كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية، إن المشروع يهدف إلى توفير الطاقة الكهربائية من حيث استخدام الخرسانة لإضاءة الطرق وكذلك الأرصفة ليلاً دون الاعتماد على طرق الطاقة التقليدية، لافتة إلى أن المشاركة في حضور مؤتمر بواشنطن ساعد الفريق على التواصل مع الخبراء في المجال العلمي وكذلك الحصول على توصيات لتحويل مشروعهن مستقبلاً إلى منتج في الأسواق.

وأضافت أن الخرسانة مكونة من بعض المواد المتاحة وكذلك عند التشييد يتم الاعتماد على استخدام الأسمنت، موضحة عدد من الصعوبات التي واجهها الفريق وتمثلت في اختيار المواد وتجميعها وكذلك اختبار تأثير إضاءة المواد المختارة وتأثير ذلك على الخواص الميكانيكية للخرسانة.

الخرسانة ذاتية الإضاءة

ومن جانبها، قالت زينب محمود، الطالبة بكلية الهندسة وأحد أعضاء الفريق البحثي، إن هناك أكثر من تطبيق لاستخدام الخرسانة ذاتية الإنارة تتمثل في دمجها بالبنية التحتية لإضاءة الطرق السريعة المختلفة وكذلك مسارات الدراجات، ويمكن إحلالها بديلاً عن الإضاءة الكهربائية بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في مصر، مؤكدة أن المواد المستخدمة في استخراج الكهرباء تقلل من الاعتماد الكبير على الكهرباء وتماشيًا مع استراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت أن اهتمام فريق العمل من الطلاب بموضوع الدراسة للخرسانة ذاتية الإضاءة هدفه حل بعض المشكلات المتعلقة بالآثار البيئية الضارة والمرتبطة باستخدام الخرسانة العادية المتعارف عليها.