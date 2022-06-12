«السياحة» ترد على واقعة منع نجلاء بدر من الإقامة في فندق: «مفيش حجز مسبق»

علق عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، على واقعة منع الفنانة نجلاء بدر من الإقامة بأحد الفنادق في الساحل الشمالي لأنها «سنجل»، إذ ذكر أن الفنادق الخاضعة لإشراف الوزارة لا تمنع أي نزيل بنت أو سيدة، أن تقيم دون زوجها أو دون والدها، وأي فندق يخضع لإشراف الوزارة يقوم بذلك يُعرض نفسه للمساءلة القانونية.

لا توجد تعليمات بمنع إقامة أي مواطن بمفرده

وأضاف «العاصي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على «صدى البلد»، أنه لا توجد تعليمات من الدولة بمنع إقامة أي مواطن بمفرده سواء رجل سنجل أو سيدة أو بنت، فضلًا عن أنه لا يحق لأي فندق تابع لوزارة السياحة منع أي سيدة من الإقامة لأي سبب، موضحًا أن هناك شكاوى تصل إليهم بخصوص مثل هذه الأمور ويتم على الفور التأكد من الواقعة والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أن أي فندق يخالف مثل هذه التعليمات يعرض نفسه للمحاسبة، فعلى أي شخص يتعرض لهذه الأمور التواصل مع شركة السياحة داخل الفندق.

وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار لرقابة على المنشآت الفندقية، أن مالك الفندق قال إنه لم يكن هناك حجز مسبق، ولم تكن هناك غرف متوفرة، كما أن الطرف الآخر لم يثبت الواقعة، ونصح أي شخص يتعرض لموقف مشابه بأن يتوجه لشرطة السياحة المقيمة في الفندق ويعمل إثبات حالة، فضلًا عن أنه بمراجعة سجل الفندق، وجد سناجل مسجلة، ولا يتم منع السيدات أقل من 40 سنة من الإقامة بشكل منفرد في الفندق.

فنادق تعمل بتراخيص تتبع المحليات

وأشار العاصي، إلى أن هناك فنادق تعمل بتراخيص تتبع المحليات، ولا علاقة لوزارة السياحة بها، فضلًا عن أن هناك قرى سياحية بالساحل والسخنة لا تُدار من قبل وزارة السياحة، والفندق الذي شهد هذه الواقعة تابعًا للإدارة المحلية وليس وزارة السياحة.