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عاجل.. إصابة رشوان توفيق بكسر في قدمه ووضعها بالجبس لمدة شهر

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أحمد حسين صوان
08:06 م | الأحد 12 يونيو 2022
رشوان توفيق

رشوان توفيق

كشفت الإعلامية هبة رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، عن إصابة والدها بشرخ في قدمه، ووضعها في الجبس لمدة شهر تقريبًا، لحين التماثل للشفاء.

ونشرت هبة رشوان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لوالدها بعد أزمته الصحية برفقة ابن شقيقه، مُعلقة عليها بقولها: «الحاج رشوان وقع، وحدث شرخ في قدمه، وبعد ما جبسها أخد الصورة للذكرى مع ابن عمي دكتور العظام اللي جبس قدمه».

ابنة رشوان توفيق: لازم صورة حتى لو في الجبس

وأضافت ابنة رشوان توفيق، «النجم نجم برضه.. لازم الصورة حتى لو في الجبس 30 يوما.. ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بالسلامة».

كان الفنان رشوان توفيق، حصل منذ أيام، على جائزة الدولة التقديرية، حيث كانت وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، اعتمدت أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في عدة مجالات منها الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.