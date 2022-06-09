رشوان توفيق: لا أرفض الصلح مع ابنتي.. وبيتي مفتوح لها في أي وقت

كشف الفنان رشوان توفيق حقيقة الأخبار المتداولة حول الصلح بينه وبين ابنته، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدا أنه لم يغلق الباب في وجه ابنته ومستعد للصلح.

رشوان توفيق لا يرفض الصلح مع ابنته

وقال رشوان توفيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يعلم أن ابنته ليست السبب في الخلاف من الأساس، وأنه مستعد للصلح معها رغم رفضها: «لا أرفض الصلح مع ابنتي، وبيتي مفتوح ليها في أي وقت، هي ملهاش ذنب في أي حاجة هي بتسمع كلام اللي حواليها بس، أنا عمري ما أزعل من أولادي أبدا».

محكمة الاستئناف تقرر تأجيل الاستئناف

وأصدرت محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، قرارا بتأجيل الاستئناف المقدم من ابنة الفنان رشوان توفيق ضده، في الدعوى الأولى التي أقامتها، وهي إلغاء توكيلين حررتهما له، وذلك بعد أن رفضت الدائرة الثالثة مدني، بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة في «زينهم»، الدعوى الأصلية موضوعا وقبولها شكلا، وذلك لجلسة 1 أكتوبر.

رشوان توفيق يكرم بجائزة الدولة التقديرية

وكُرم الفنان رشوان توفيق منذ يومين، من وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وذلك على هامش حفلة الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في عدة مجالات منها الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

وفي مجال الفنون، فاز بجائزة الدولة التقديرية، الفنان الكبير رشوان توفيق، والدكتورة سهير زكي حواس، والدكتور الراحل أحمد نبيل.

وزارة الثقافة أبلغتني بتكريمي

وفي تصريح خاص سابق قال رشوان توفيق لـ«الوطن» إنه تلقى خبر فوزه بجائزة الدولة التقديرية، من خلال اتصال هاتفي من المخرج خالد جلال، تبعته مكالمة أخرى من وزيرة الثقافة.