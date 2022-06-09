الاستئناف تنظر اليوم دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضده في «إلغاء توكيلين»

تنظر محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من ابنه الفنان رشوان توفيق ضده في الدعوى الأولى التي أقامتها، وهي إلغاء توكيلين حررتهما له، وذلك بعد أن رفضت الدائرة الثالثة مدني، بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة في «زينهم» رفض الدعوى الأصلية وقبولها شكلا.

ولم يحضر الفنان رشوان توفيق أو ابنته آية جلسة الاستئناف على الحكم، ولكن حضر محامي الطرفين بالتوكيلات.

وفي وقت سابق، قضت الدائرة الثالثة مدني، بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، رفض الدعوى الأصلية، المقامة من قبل «آية»، الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق، ضد والدها، وإلزامها المصاريف، حيث تطالب بإلغاء توكيلين حررتهما له، كما قبلت الدعوى الفرعية شكلا، وتم إلزامها بالمصاريف التي بلغت 339 ألف جنيه.

وكانت آية رشوان توفيق، ابنه الفنان رشوان توفيق، قد حررت لوالدها توكيلا رسميا عام وفوجئت باستعماله واستغلاله التوكيل دون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بينها وبين شقيقتيها، وقيام والدها بالتوقيع على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة حدد فيهما للطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد بعقدي البيع، وطالبت ببطلان عقدي القسمة المؤرخين بتاريخ 20 أغسطس 2020 وبتاريخ 22 أغسطس 2020.