رشوان توفيق بعد فوزه بالجائزة التقديرية: الدولة المصرية تقف مع أبناءها

أبدى الفنان الكبير رشوان توفيق، سعادته بفوزه بجائزة الدولة التقديرية، التي جرى الإعلان عن أسماء الفائزين بها مساء اليوم، وتأكيده أنه غير قادر على وصف شعوره الممزوج بالفرحة الغامرة، وتقدير الدولة المصرية لشخصه، ومنحه مثل هذه الجائزة القيمة.

رشوان توفيق تلقى اتصالًا من وزيرة الثقافة وخالد جلال

قال الفنان رشوان توفيق، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تلقى خبر فوزه بجائزة الدولة التقديرية، من خلال اتصال هاتفي من المخرج خالد جلال، تبعه مكالمة أخرى من وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، متابعًا بقوله: «مش عارف أشكركم إزاي؟ فرحان جدًا، بشكر ربنا سبحانه وتعالى، وبشكر الدولة المصرية وجامعة القاهرة، ورئيسها الدكتور عثمان الخشت، لأن الترشيح جاء من خلالها، وليس من النقابات الفنية».

اتصالات كثيرة من جمهوره للتعبير عن سعادتهم بفوزه بالجائزة

واستطرد قائلًا: «تلقيت اتصالات كثيرة جدًا، وسعادتي لا توصف عندما أجد أصوات الناس فرحانة لفوزي بـ جائزة الدولة التقديرية، وبشعر بسعادتهم لشخصي البسيط، وده دليل على مصر الطيبة دائمًا، وناسها الطيبين، اللي بيفرحوا لفرحنا وبيزعلوا لزعلنا».

وقال رشوان توفيق: «الفرحة جوه قلبي ومش عارف أشكركم إزاي، وبشكر وزيرة الثقافة فنانة عظيمة وتستاهل كل خير».

وكانت وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، اعتمدت أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في عدة مجالات منها الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية.

وفي مجال الفنون، فاز بجائزة الدولة التقديرية، الفنان الكبير رشوان توفيق، والدكتورة سهير زكي حواس، والدكتور الراحل أحمد نبيل.

وبدأ الفنان القدير رشوان توفيق، مشواره الفني منذ نحو أكثر من 60 عامًا، وقدم ما يزيد عن 400 عمل فني سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو السينما أو على خشبة المسرح، ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها أبنائي الأعزاء شكرًا، المال والبنون، لن أعيش في جلباب أبي، عمر بن عبد العزيز، الشهد والدموع.