إحالة أوراق ربة منزل وحلاق للمفتي لاتهامهما بقتل الزوج في طهطا

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، إحالة أوراق ربة منزل وحلاق لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بشأنهما، وحددت جنايات سوهاج جلسة اليوم الثاني من دور أغسطس المقبل للنطق بالحكم في الواقعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد سامي، وعضوية المستشارين شريف الزاوي وأمين لظمي، وأمانة سر محمد عبدالحميد حسن وأحمد سعد.

أحداث الواقعة تعود إلى فبراير 2018

تعود أحداث الواقعة إلى شهر فبراير من عام 2018، بدائرة مركز طهطا في محافظة سوهاج، عندما وجهت النيابة لكل من «س . م» 37 عاما، ربة منزل، و«س . م»، 33 عاما، حلاق، تهمة قتل المجني عليه «خ . م»، زوج المتهمة الأولى، عمدا مع سبق الإصرار والترصد ليخلو لهما الجو، بأن قام المتهم الثاني بالتوجه لمكان تواجد المجني عليه وانهال عليه بعصا شوم أثناء نومه، حال تواجد المتهمة الأولى على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتله، وأحدث إصابته التي أودت بحياته.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وقد تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت قرارها المتقدم بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي بشأنهما.