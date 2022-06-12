مياة سوهاج تشارك بحفل ختام أنشطة خطتها الاستراتيجية في الأقصر

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج فى حفل ختام أنشطة الخطة الاستراتيجية المنعقد بمدينة الاقصر لمناقشة نتائج الخطة الاستراتيجية التى وضعتها الشركة بالتعاون مع برنامج الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتى حضرها المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وعمرو الماحى رئيس قطاع تطوير الاداء المؤسسى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

الخطة الاستراتيجية لمياه سوهاج بحفل الاقصر

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب إنه جرى خلال الحفل استعراض اهم مخرجات واهداف الخطة الاستراتيجية والتى تستمر حتى 2026.

وأكد رئيس مياه سوهاج ان الخطة الاستراتيجية تم إعدادها لتتناسب مع المتطلبات الحالية للمواطنين لتحقيق رضاهم حول الخدمات المقدمة، إضافة لاستعراض أهم التحديات التى تواجه تنفيذ الخطة وتحديث الاهداف بما يتلائم مع اهم التطورات الجارية وبحث كيفيه تنمية الموارد المالية لتحقيق التوازن المالى.

جدير بالذكر أن الحفل حضره ممثلى عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومسئولى القطاعات الفنية والمالية والتجارية والتخطيط بشركات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج وقنا واسيوط.

إطلاق مركز تدريب بمياه سوهاج

وفي إطار آخر، أطلقت مياه سوهاج مركز تدريب شركة مياه الشرب والصرف الصحي الحاصل على شهادة الايزو 9001 واعتماد المجلس الوطني للتدريب والتعليم دورات تدريبية للحصول على شهادة New ICDL المعتمدة من ICDL Arabia وذلك بهدف تاهيل طلاب الجامعات والخرجين لسوق العمل وصقل مهاراتهم.