محمد منير ناعيًا عازف فرقته رومان بونكا: كان بمثابة عمودي الفقري

نعى الفنان محمد منير، الموزع والعازف الألماني العالمي رومان بونكا، أحد أعضاء فرقته، والذي وافته المنية اليوم الأحد، عن عمر ناهز 71 عامًا.

صنعنا تاريخنا سوياً من الموسيقى الجميلة التي أثرت في كل الأجيال

ونشر محمد منير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعه مع العازف رومان بونكا، مُعلقًا عليها بقوله: «لقد فقدت اليوم أخي وصديق عمري الموسيقار رومان بونكا، الذي كان بمثابة عمودي الفقري والقاسم المشترك في حياتي الشخصية والعملية».

وأضاف محمد منير، عن رومان بونكا، «لقد صنعنا تاريخنا سوياً من الموسيقى الجميلة التي أثرت في كل الأجيال.. سأفتقدك وإلى روحك الطاهرة الرحمة يا عزيزي رومان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أنعى اليوم كل جمهوري وجمهور رومان بونكا».

من هو رومان بونكا؟

رومان بونكا من مواليد مدينة فرانكفورت الألمانية، ولد في الثاني من شهر ديسمبر من عام 1951، واشتهر «بونكا» مع منير خلال مسيرته الفنية الطويلة، وقدم معه موسيقى ألبومه الغنائي الشهير «مدد يا رسول الله».

وفي سياق آخر، ويستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم في الإسكندرية في منتصف يوليو المقبل، ونشر محمد منير عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البوستر الدعائي للحفل، وعلق عليه قائلًا: «مستنيكم في إسكندرية يوم الجمعة 15 يوليو».