نسمة محجوب تتألق في ختام احتفالية I Read her لدعم المرأة

أحيت المطربة نسمة محجوب ختام أولى فعاليات İRead her، التي تهدف لتغيير الوعي المجتمعي من خلال تعزيز دور المرأة المصرية والعربية، داخل قاعة باسيلي بالجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة، وحضور عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام.

كان ضمن الحضور أمير عيد نجم فرقة كايروكي، والكاتب والسيناريست أحمد مراد، أسماء شريف منير، أحمد حسنين، بسنت أحمد صيام، وئام مجدي، داليا شوقي، ومن المثقفين لكاتب أحمد فتحي، الكاتبة ميرنا المهدي، والكاتبة نهى داوود.

حملت فقرة نسمة محجوب عنوان «حكاية موسيقية» بمشاركة عازفين الساكسفون المتميزين ريم عبد الوهاب، عمرو وجيه، وعازف الأورج مصطفى منصور.

تقام قمة I Read her ضمن بروتوكول التعاون الذي وقعته مؤسسة iRead مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، والهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نموذج "iRead" يديره طلاب الجامعة الأمريكية بهيكل ثابت يعرف باسم iRead AUC Club؛ لتعزيز القراءة وتجديد الشغف بالثقافة والفنون في الجامعة.

شارك في فعاليات الحدث من iRead الكاتب والسيناريست أحمد مراد، د.شيرين راشد، ود.هيثم سعيد، إضافة إلى رئيس الجامعة الأمريكية في القاهرة، والدكتور أحمد دلّال، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وأستاذ الممارسة في الجامعة الأمريكية ومستشار الكلية لـ Club AUC iRead، الدكتورة ميرفت أبوعوف، والمدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة؛ للمرأة في الدول العربية الأستاذة سوزان ميخائيل.

ضم الحدث العديد من الفعاليات والمناظرات، والتي تمثلت في لوحات مناقشة تهدف إلى تحديث المعارف الموجودة عن دور المرأة في المجتمع المصري والعربي وفي كل مناظرة تشكّلت لجنة مكونة من أخصائيين وكُتاب وكاتبات، وغيرهم من الضيوف الكرام لمناقشة موضوع معين.