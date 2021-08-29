نسمة محجوب بعد حفلها بـ«القلعة»: سعيدة بالمشاركة وانتظروا أغنياتي الجديدة

عبرت الفنانة نسمة محجوب عن سعادتها بالمشاركة في إحياءها حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بدورته الـ 29، وذلك مساء أمس السبت والذي استمر لعدة ساعات، وسط تفاعل الجمهور مع أغنياتها وأبرزها «يا محروسة، خصوصا راجل، عابر سبيل، كل شمس وليها ضل».

نسمة محجوب عن مهرجان القلعة للموسيقى: حدث فني انتظره كل عام

وقالت نسمة محجوب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تشعر دائمًا بالسعادة لمشاركتها في حفلات محكى القلعة الغنائية، التي تعد بمثابة مهرجان فني يتسابق فيه النجوم لتقديم أفضل ما عندهم لإسعاد جمهورهم الذي يأتون إليهم للاستمتاع بفنهم.

وأضافت نسمة محجوب «كل سنة انتظر حفلات محكى القلعة الغنائية، ودائمًا ما استعد لها بشكل خاص، وإقامة العديد من البروفات واختيار الأغنيات التي يحتاجها الجمهور المميز دائمًا في مثل هذه الحفلات، الحقيقة بفرح جدًا لما ألاقي الجمهور يطلبوا أغنيات سواء جديدة أو من الألبوم الجديد وتفاعلهم معاه وحافظين كمان، دي كلها أمور تُسعد الفنان».

وعن مشروعاتها الفنية المقبلة، قالت بسمة محجوب، إنها تجهز حاليًا لطرح عدد من الأغنيات الجديدة، وذلك بعد الصدى الواسع والنجاح الذي حققه الألبوم الجديد «أرومة» والذي طُرح في بدايات عام 2021.

نسمة محجوب: الفن مسؤولية كبيرة

وأشارت إلى أنها دائمًا تشعر بالمسئولية الكبيرة تجاه فنها وجمهورها خصوصًا مع مشاركتها في بعض الأحداث الهامة، ومنها الاحتفال العالمي الذي صاحب موكب نقل المومياوات الملكية، وكذلك مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، الأمر الذي يشعرها أنها «تحت الميكروسكوب» بما يجعلها تعمل جاهدة للتطوير من نفسها.

ويقدم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي انطلق يوم 15 أغسطس من الشهر الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر ذاته، مساء اليوم الأحد حفلًا غنائيًا جديدًا، منها عرض فرقة بغدادي بيج باند في الساعة الثامنة مساءً بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي، وفي الساعة العاشرة مساءً تحيي المطربة دينا الويديدي، حفلًا غنائيًا تقدم خلاله عددا من أغنياتها المعروفة.