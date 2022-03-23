نسمة محجوب لـ«الوطن»: أغنيتي للمرأة أمام الرئيس فخر لي

تحدثت المطربة نسمة محجوب، عن أغنيتها التي قدمتها بعنوان «أنتِ الحياة»، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي، قائلة إنها حضرت لها منذ فترة قاربت السنة.

وأضافت «محجوب» في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنها دائما تحب المشاركة في الاحتفالات الوطنية المصرية، وتكون سعيدة بترك بصمتها خاصة بها، في الاحتفالات التي تخص المرأة مثل مشاركتها اليوم فعاليات احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

دعم المرأة المصرية من خلال الأغاني

وأشارت إلى أن احتفالية المرأة بالنسبة لها تشعرها بأنها تقدم شيء مهم لبلدها، ولتمكين المرأة في المجتمع، وتفتخر بأنها تشارك في دعم المرأة المصرية من خلال ما تقدمه من أغنيات تخرج من قلبها.

كما كشفت تفاصيل وكواليس أغنية «أنتِ الحياة» التي أدتها على المسرح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة إن الأغنية عرضت من عام في يوم المرأة العالمي، لكنها لم تغن من قبل، من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي.

وتابعت، أنها تعمل حاليا على العديد من الأغنيات الجديدة، والمقرر طرحها في الآونة المقبلة.

وتقول كلمات الأغنية، «مع كل طلعة شمس وبداية يوم جديد انتي بتنجحي في التحدي ومكانتك بتزيد.. بكرة الدنيا ليكي بكرة الدنيا واصلة ليكي تستمري في الحكاية.. وتكتبي المجد بإيديكي.. عديتي الصعب كتير عديتي الصعب كتير وصلتي لحد بعيد مع كل مطلع شمس بتوصلي لحلم جديد».

احتفالية تكريم المرأة المصرية

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمدينة نصر.

كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا بعنوان «أرقام مشرقة» حول المرأة المصرية وعام المرأة المصرية، والجهود التي بذلت من الدولة لتمكين المرأة المصرية، وذلك خلال الاحتفالية، وأعقب الفيلم أغنية للمرأة قدمتها الفنانة نسمة محجوب بعنوان «أنت حياة»، ولاقت تفاعلا من الحضور.