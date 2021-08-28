اليوم.. نسمة محجوب وسعيد الأرتيست في مهرجان القلعة

يشهد مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار فاعليات الدورة الـ29 للمهرجان الذي يضم عددا كبيرا من المطربين وعشاق الفن، حفلًا غنائيًا الأول للفنان سعيد الأرتيست، والحفل الآخر للمطربة الشابة نسمة محجوب.

حفل سعيد الأرتيست في مهرجان القلعة الساعة 8 مساء اليوم

ويستضيف مهرجان القلعة في الثامنة مساء اليوم، حفل الفنان سعيد الأرتيست الذي يعد أشهر عازف إيقاع في مصر والمنطقة العربية، وكون فرقةً مكوّنةً من عشرة طبّالين صاروا الآن مائة عازف وطوّر الآلة نفسها.

وسبق وكُرم سعيد الأرتيست، في مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 27 عام 2018 وشارك سعيد بالعزف مع عمالقة الطرب في مصر والوطن العربي مثل فايزة أحمد، صباح، طلال مداح، وردة، وديع الصافي، ميادة الحناوي، محمد عبده، عمرو دياب، أصالة.

حفل نسمة محجوب في مهرجان القلعة الساعة 10 مساء اليوم

وفي العاشرة مساء اليوم، يستضيف مهرجان القلعة حفل المطربة نسمة محجوب، لتقدم باقة مختارة من أعمالها الغنائية منها (أنا موجود، كل شمس وليها ظل، كفاية، ياغاوي هروب، عابر سبيل).

نسمة محجوب، إحدى نجمات ستار أكاديمي، وشاركت في النسخة العربية لفيلم ديزني ملكة الثلج في دور إلسا حوارًا وغناءً، وتعتبر أول تجربة لها في الدبلجة وقد شاركت محجوب في موكب نقل المومياوات الفرعونية من متحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة وشاركت في فيلم الفيل الأزرق الذي كان من بطولة النجم كريم عبد العزيز.

يذكر أن نهرجان القلعة للموسيقى والغناء انطلقت فعالياته في الفترة من 15 أغسطس ويستمر حتى نهاية الشهر نفسه ويضم 32 حفلة من الفنانين والفرق المصرية والعربية، والحفل مدعم من وزارة الثقافة المصرية وحددت سعر التذكرة 20 جنيهًا فقط لاغير.