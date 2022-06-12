متحدثة «التنسيقية»: هدفنا تنمية الحياة السياسية والاصطفاف خلف الوطن

قالت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن شعار التنسيقية هو سياسة بمفهوم جديد منذ تأسيسها، وتضم أحزاب سياسية وشباب سياسيين مستقلين من مختلف التيارات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومنذ بداية التأسيس وهدفنا هو تنمية الحياة السياسية واحترام الرأي والرأي الآخر والتوافق من أجل الاصطفاف خلف الوطن لتشكل تلك الأهداف فلسفة عمل التنسيقية.

توصيات تصب في مصلحة الوطن والمواطن

وأوضحت عبد الإله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع على اكسترا نيوز، أن احترام الرأي الآخر يمكننا من مناقشة القضايا والمشروعات والخروج بنتائج وتوصيات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيرة إلى أن تجربة التنسيقية متفردة وعند اللقاء مع سفراء الدول الأجنبية كانوا يوضحون أن تجربة التنسيقية صعب تطبيقها في دولهم بهذا الشكل الذي يؤدي لأوراق عمل مشتركة في مشروعات الدولة.

نقل التجربة لشباب صغير السن

وأشارت إلى أن التنسيقية تعمل على نقل التجربة لشباب صغير السن للحفاظ على استمرارية عمل التنسيقية وتنمية الحياة السياسية والاصطفاف خلف الوطن، موضحة أن العديد من أعضاء التنسيقية يشغلون أدوارا تنفيذية كنواب محافظين، والبعض في البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب وغيرها من المواقع والهيئات الوطنية.

وتابعت المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «نأمل من خلال المواقع التي نشغلها أن نؤكد دور السياسي المحب لوطنه وما يمكنه القيام به خلال السنوات القادمة وخاصة التأهيل والتدريب السياسي داخل وخارج التنسيقية».