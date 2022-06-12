أمين سر «التنسيقية»: لدينا عشرات الآلاف من طلبات العضوية

قالت سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية وصلها ما يتجاوز عشرات الآلاف من طلبات العضوية، لافتةً إلى أن الشبات يتلقون تدريبات قبل الانضمام والانخراط في العمل مع زملائهم النواب وأعضاء التنسيقية، وهو ما يصقل خبراتهم، ويعود بالنفع عليهم والكيان والدولة المصرية.

وأضافت «سعيد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «الصدى» على قناة اكسترا نيوز، أنّ أهم ما في رؤية المستقبل، هو الحفاظ على هذه اللُحمة والمظلة التي تجمع التيارات السياسية المختلفة على نفس مستوى الأداء، مشيرةً إلى صعوبة وجود كيان جامع لأفكار وأيدولوجيات مختلفة وبخاصة في الفئة العمرية للشباب.

ضرورة الاستمرار بنفس الكفاءة

وتابعت: «نستهدف الاستمرار بنفس القدرة على التعامل وإيجاد المساحات المشتركة بين الأعضاء كافة، وما نفكر في الفترة المقبلة هو بناء استراتيجيات على سنة، وهو ما كان واضحا في استراتيجية 2021-2022، ونحن الآن في منتصف العام ونقيس مؤشرات الأداء وما حققناه مما كان مستهدفا وكيف سنحقق ما تبقى».

مبادرة «سوا هنعدي»

وأشارت، إلى أنّ التنسيقية شهدت إطلاق مبادرة «سوا هنعدي»، للتعامل مع الأزمات المختلفة، كما كانت التنسيقية حاضرة بقوة في وقت الأزمات، مثل كورونا، عبر مبادرة «الوعي أمان»، التي كان لها دور كبير في انتشار التنسيقية على مستوى المحافظات والمواطن غير المهتم بالحياة السياسية، مشددة على أن التنسيقية تتكون من أعضاء مختلفي الآراء والتوجهات، وبالتالي فإن كل سيكون له رأيه وطرحه وأفكاره.