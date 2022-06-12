«التنسيقية»: استمرارنا في العمل يرجع للتنوع والحرص على المساحة المشتركة

قالت سها سعيد، عضو مجلس النواب، وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حجم نمو تنسيقية شباب الأحزاب خلال الـ 4 سنوات الماضية كانت أكبر من المتوقع والمستهدف، موضحة أنهم في التنسيقية يستهدفون جمع أكبر قدر من الآراء ودائما ما يعرفون أنفسهم على أنهم منصة حوارية، فضلًا عن أن استمرار التنسيقية في عملها يرجع للتنوع والحرص على المساحة المشتركة، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة «TeN».

الحوار الوطني سيبرز توصيات من شأنها تحقيق تقدم في عدد من الملفات

وأضافت «سعيد»، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية سوف يفرز عددا من التوصيات التي من شأنها تحقيق تقدم في عدد من الملفات، كما أن ضمانات النجاح تتوقف على الإرادة الحقيقية لجميع الأطراف، موضحة أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يستعدون للمشاركة في الحوار الوطني هذه الفترة، حيث إنهم في إطار بلورة المبادرات التي أعلنت ضمن استراتيجية التنسيقية، والتي غطت عددا من الملفات منهم السياحة والاستثمار.

يستهدفون جمع أكبر قدر من الآراء

وأوضحت عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية كانت لديها قائمة بالأولويات التي ينظر إليها بترتيب يتسق مع الخطة الاستراتيجية التي وضعتها، والتي بدأت بالعمل على حفظ الأمن القومي ثم بالإصلاح الاقتصادي وعدد من المشروعات القومية، ثم الاهتمام بتمكين الشباب والمرأة إلى جانب ذوي الإعاقة، فضلا عن تحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا متمثل في سكان العشوائيات الخطرة ثم مبادرة «حياه كريمة».