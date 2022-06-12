التنسيقية: أوجدنا حوارا ديمقراطيا بين مختلف الأطياف على أرضية وطنية مشتركة

قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم ما قدمته التنسيقية للحياة السياسية في مصر، الحوار بين مختلف الأطياف السياسية، وجعله أمر ممكن وطبيعي وصحي، لافتا إلى أن الحالة الحوارية الديمقراطية التي أنشأتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بين أفرداها وأعضاءها بشكل حقيقي وفعال، بين اليمين واليسار والمؤيد والمعارض على أرضية وطنية بشكل ناجح ومستمر.

جمع المؤيدين والمعارضين على منصة حوارية واحدة

أوضح موسى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية صدى البلد، أنه خلال 4 سنوات، تمكنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين من جمع المؤيدين والمعارضين على منصة حوارية واحدة، لتبادل وجهات النظر والرؤى، لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي تعبر عن الشباب منذ الإشارة التي أطلقها الرئيس السيسي في 2018 بتنمية الحياة السياسية في مصر.

التنسيقية استهدفت خلال السنوات الماضية العمل على حالة الحوار المشترك

وأشار موسى، إلى أن التنسيقية استهدفت خلال السنوات الماضية العمل على حالة الحوار المشتركة، ولاقت ثقة كبيرة من القيادة السياسية، تمثلت في اختيار 6 من أعضاء التنسيقية للعمل كنواب للمحافظين وهي تعتبر ثقة ومسؤولية على التنسيقية، لافتا إلى أن تجربة التمكين تفتح الباب أمام جيل جديد من الشباب للعمل السياسي.

وأكد عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تضع قواعد محددة للانضمام لعضويتها، ومنها ترشيحات أعضاء الأحزاب يمثلون لأفكار ورؤى أحزابهم داخل التنسيقية، أو أن يكونوا من الشباب السياسين وفقا للشروط المعلنة على صفحات التنسيقية من أعمار وخبرات.