سفير مصر في كندا وعمدة تورونتو يشاركان بندوة لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين

شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا اليوم، في ندوة نظمتها السفارة المصرية ومجلس الأعمال الكندي العربى بمدينة تورونتو، لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، على هامش الزيارة التي يجريها وفد من رجال الأعمال المصريين، من أعضاء مجلس الأعمال الكندي المصرى إلى كندا، بمشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ المصري، وممثلين عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وشارك في الندوة، كل من عمدة مدينة تورونتو «جون توري» و«كوري ماكدوجال» نائبة وزير التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف والتجارة بحكومة أونتاريو، ورئيس غرفة التجارة بمقاطعة أونتاريو، بالإضافة إلى لفيف من رؤساء الشركات ورجال الأعمال المصريين والكنديين، إذ جرى استعراض آفاق التعاون بين شركات القطاع الخاص في كلا البلدين، وفرص الاستثمار الضخمة التي توفرها مصر لمجتمع الأعمال الكندي، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرا من الشركات الكندية المشاركة في الندوة.

كلمة السفير أحمد أبو زيد

وألقى السفير المصري كلمة خلال الندوة، أشاد فيها بمبادرة مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، بتشكيل وفد لرجال الأعمال المصريين لزيارة كندا واللقاء مع ممثلي قطاع الأعمال الكندى المهتمين بالاستثمار فى مصر وإقامة شراكات تجارية واقتصادية معها.

وأشار السفير أبو زيد، إلى اضطلاع السفارة في أوتاوا بتنظيم برنامج متكامل للوفد يشمل، لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات الكندية، وحضانات الأعمال وغرف التجارة وزيارات ميدانية لبعض المصانع، في كل من تورونتو واوتاوا ومونتريال، بالإضافة إلى اجتماعات مع مختلف الجهات الحكومية والبرلمانية المعنية بالعلاقة مع مصر وبمجالات اختصاص الوفد بالعاصمة أوتاوا، لافتا إلى الفرص الكبيرة المتاحة للتعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والزراعة والأسمدة والنقل والطاقة المتجددة.

عمدة تورونتو يشيد بأجندة مصر 2030

كما ألقى عمدة مدينة تورونتو «جون توري»، كلمة خلال الندوة، أعرب فيها عن ترحيبه بوفد رجال الأعمال، وإشادته بأجندة مصر 2030، ومعدلات النمو الكبيرة التي نجحت مصر في تحقيقها خلال الفترة الماضية، معربا عن تطلعه لتنظيم زيارة لوفد كندي من رجال الأعمال إلى مصر في المستقبل القريب للبناء على الزخم الذي حققته تلك الزيارة الناجحة.