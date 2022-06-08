كندا تعلن فرض عقوبات جديدة على النفط والغاز الروسي: «حظر تعامل»

أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على النفط والغاز والصناعات الكيماوية من روسيا، إلى جانب قطاعات اقتصادية أخرى، حسبما ذكرت وثيقة نشرتها وزارة الخارجية الكندية، بعد أن فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1070 فردًا وكيانًا من روسيا، منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

العقوبات تحظر التعامل مع ممثلين عن صناعات النفط والغاز الروسية

ووفقا للوثيقة المتعلقة بالعقوبات الكندية الجديدة على روسيا، فإنه يُحظر على المواطنين الكنديين والشركات الكندية التعامل مع ممثلين عن صناعات النفط والغاز والكيماويات والتعدين الروسية، بما في ذلك استخراج الفحم وخامات المعادن، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية عن وكالة «تاس».

وكانت كندا قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، كما حظرت منح 28 خدمة مثل المحاسبة والإعلان، اللازمة لتشغيل قطاعات النفط والغاز والصناعات الكيماوية الروسية، حسبما نقلت «العربية نت».

وتمثل صناعة النفط والغاز والصناعات الكيماوية الروسية نحو 50% من عائدات الميزانية الفيدرالية لروسيا، وفقًا لبيان صادر عن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي.

عقوبات كندية على 1070 فردا وكيانا روسيا

ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، فرضت كندا عقوبات على أكثر من 1070 فردًا وكيانًا من روسيا.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت عدة دول غربية، شملت الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، حزما من العقوبات على روسيا، شملت قطاع النفط والغاز الروسي، وهو ما صاحبه ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز مقارنة بما كان عليه الحال في السابق.