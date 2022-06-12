إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة و«توك توك» بالمراغة شمال سوهاج

شهد مركز المراغة شمال سوهاج، حادث تصادم بين سيارة ومركبة توك توك، ما أدى إلى إصابة شخصين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج.

إخطار مدير أمن سوهاج

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المراغة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق بدائرة المركز بين سيارة ومركبة توك توك، ووجود مصابين، وتم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد عبدالسلام، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق بمدخل العزية بقرية بني هلال دائرة المركز، ما أدى إلى إصابة «م. ا. ع»، 24 سنة، باشتباه كسر بالضلوع وخلع بالكتف الأيسر، وإصابة «س. م. ج»، 8 سنوات، بجرح في الأذن اليسرى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج.

رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير

وتم الدفع بقوات إدارة المرور لمكان الحادث ورفع آثاره، وإعادة حركة السير على الطريق، وتم التحفظ على السيارة و«التوك توك»، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.