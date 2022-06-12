تكريم وكيل «تعليم سوهاج» لجهوده في تنفيذ مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم

قامت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، ممثلة في الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وهيئة التأمين الصحي بسوهاج، ممثلة في الدكتور محمد حسن مدير عام فرع التأمين الصحي بالمحافظة، والمعهد القومي للتغذية، بتكريم الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، لجهوده في تنفيذ المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لتلاميذ المرحلة الابتدائية داخل مدارس محافظة سوهاج وعلاجهم، بالإضافة لتقديم كافة أوجه الدعم للقائمين على المبادرة.

مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا

كما تم تكريم فاضل النحاس، مدير التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، ومنسق المبادرة في المديرية لجهوده في نجاح المبادرة.

يأتي ذلك عقب نجاح فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بمدارس محافظة سوهاج.

شروط التقدم بتظلمات الشهادة الإعدادية بسوهاج

وسياق آخر، قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، بفتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما، وذلك بداية من الساعة السادسة من مساء الخميس الماضي، وذلك في مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بمركز ومدينة سوهاج.

وقد حددت المديرية شروط التظلم، بتوريد 35 جنيها لكل مادة يريد الطالب التظلم فيها، مع إرفاق الطلب بصورة من رقم جلوس طالب الشهادة الإعدادية وصورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر أو من له الولاية التعليمية على الطالب.