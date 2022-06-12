«التعليم المدمج» بجامعة سوهاج يحتفل بتخرج طلاب برنامج العلوم العربية والإسلامية

نظم مركز التعليم المدمج بجامعة سوهاج حفل تخرج لطلاب برنامج العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث، وذلك بحضور الدكتور كمال سيد خليل مدير المركز، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمركز.

دعم واعتزاز الجامعة بالطلاب المجتهدين

وقد هنأ الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، الطلاب بمناسبة تخرجهم وإنهاء مرحلة هامة من حياتهم الدراسية، مؤكداً دعم واعتزاز الجامعة بهذه النوعية من الطلاب المجتهدين، الذين رغبوا في تطوير مستواهم الثقافي والتعليمي من خلال الالتحاق بنظام التعليم المدمج، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

نظام التعليم المدمج من أفضل المسارات التعليمية

ومن جانبه أوضح الدكتور كمال سيد خليل أن نظام التعليم المدمج يعد من أفضل المسارات التعليمية التي تجمع بين مميزات النظم التعليمية المختلفة في نظام واحد مدمج، حيث يجمع بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة سخرت كافة إمكانياتها لتلبية احتياجات طلاب التعليم المدمج، ولضمان التحصيل الدراسي بما يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

زيارة طلابية إلى معهد الأورام بسوهاج

وفي سياق آخر، نظم اتحاد طلاب كلية العلوم بجامعة سوهاج، زيارة طلابية إلى معهد الأورام بمحافظة سوهاج، وذلك لزيارة الأطفال المرضى ومحاولة التخفيف عنهم خلال فترة علاجهم، وذلك حسبما صرح به الدكتور مصطفى عبدالخالق، موضحًا أن تلك الزيارة تأتي في إطار حرص جامعة سوهاج على الدعم القوي والفعال للمنظومة الصحية، وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.