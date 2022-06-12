اتحاد طلاب «علوم سوهاج» يرسم البسمة على وجوه أطفال معهد الأورام

نظم اتحاد طلاب كلية العلوم بجامعة سوهاج زيارة طلابية إلى معهد الأورام بمدينة سوهاج، وذلك لزيارة الأطفال المرضى ومحاولة التخفيف عنهم خلال فترة العلاج، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، موضحًا أن تلك الزيارة تأتي في إطار حرص الجامعة على الدعم القوي والفعال للمنظومة الصحية، وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا أن تلك الزيارات تنظمها إدارة الجامعة تأكيدًا على الترابط الإنساني بين المجتمع، وتقوية علاقات الود والتراحم.

تقديم الدعم النفسي للمرضى

وأكد الدكتور حازم محمود المشنب، عميد كلية العلوم بجامعة سوهاج، أن الهدف من الزيارة تقديم الدعم النفسي للمرضى والشد من أزرهم، مضيفًا أن الزيارة تأتي في إطار مواصلة جهود الكلية لتعميق مفهوم المشاركة المجتمعية، ومد جسور الترابط والتواصل مع كل المؤسسات لتقدم نشاطًا علميًا وإنسانيًا واجتماعيًا.

الزيارة شملت فقرات عديدة من الألعاب المختلفة

وأوضح الدكتور عبده كمال، الأستاذ المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم في جامعة سوهاج، والمشرف على الزيارة، أن الزيارة شملت فقرات عديدة من الألعاب المختلفة، وفقرات غناء واسكتشات كوميدية، بالإضافة إلى فقرة مسرح عرائس الماريونت والساحر، وفقرة الإنشاد الديني.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، اللجنة المختصة باختيار المرشح لمنصب أمين كلية التمريض، والتي ضمت كلا من الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أشرف القاضي، أمين عام الجامعة.