عضو الجبلاية ينتقد هاني أبو ريدة: «جالنا الكاميرون 10 دقايق ومشي»

نفى اللواء حلمي مشهور عضو مجلس اتحاد الكرة، تصريحات أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الأسبق، التي قال فيها إن أعضاء المجلس يرغبون في تقديم استقالاتهم، موضحًا: «هذا الكلام غير صحيح، نحن منتخبون من الجمعية العمومية، ومحل تقدير منها بما فيهم النادي الأهلي الذي نحترمه، لأنه أحد القلاع الرياضية في مصر، وهو من أوائل الأندية التي منحتنا صوته، ولو حدث خطأ منا في ملف ملعب نهائي دوري الأبطال فإننا سنعترف به».

ديون الأندية من أهم أسباب الأزمات المالية للاتحاد

وحول الأزمات المالية التي يعاني منها الاتحاد، أوضح مشهور في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على on: «اتحاد الكرة داعم لكل الأندية، وهناك أندية كثيرة عليها مستحقات لنا، وهذه الأمور يجب ان توقف القيد، لكننا نساعد كل الأندية في جدولة ديونها، والمبالغ المالية كبيرة، وهناك مشروعات يتم تنفيذها بمبالغ مالية كبيرة مثل مشروع الهدف، علاوة على ذلك، فقد كانت لنا مدخولات مالية كثيرة من البطولتين العربية والأفريقية، لكن حجم المصروفات كبيرة».

اتحاد الكرة ليس على خلاف مع هاني أبو ريدة

وأشار، إلى أنّ اتحاد الكرة ليس على خلاف مع هاني أبو ريدة، إذ يعتبر قيمة مصرية: «كنت أتمنى أن يلعب أدوارا أكبر مما حدث في أزمتي ملعب نهائي دوري الأبطال والسنغال، وفي الكاميرون حيث كنا نلعب كأس الأمم الأفريقية زارنا 10 دقائق ومشي، بحسه إنه متحفظ ولازم يعمل أكتر من كده».