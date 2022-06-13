معلومات مهمة عن العازف الألماني رومان بونكا.. رفيق مشوار «محمد منير»

توفى خلال الساعات الماضية، العازف الألماني العالمي رومان بونكا، الذي رافق الفنان محمد منير في مسيرته الفنية على مدار 40 عاما مضت، وترصد «الوطن» في هذا التقرير، معلومات مهمة في حياة العازف الألماني الراحل، وهي كما يلي:

العازف الألماني العالمي رومان بونكا

- ولد في 2 ديسمبر عام 1951 بفرانكفورت.

- احترف آلة العود الشرقية.

- عمل مع كبار الموسيقيين في العالم، ومنهم: أمبريو، فتحي سلامة، وتشارلي ماريانو.

- حاز عام 1993 على جائزة بي بي سي.

- قدّم خلال مسيرته الفنية أكثر من 10 ألبومات موسيقية.

- رافق محمد منير في مسيرته الفنية منذ عام 1989 بداية من ألبوم «مشوار».

- النجاحات الأكبر كان في ألبوم «مدد يا رسول الله»، والذي قدّمه الفنان محمد منير بأكثر من لغة، مطلع الألفية الثالثة.

وفاة بعد صراع مع المرض

- شارك الكينج في عشرات الحفلات الغنائية، خاصة التي كانت تقام في أوروبا.

- قدّم بونكا مع منير فيلم تسجيلي بعنوان «إيكانالي».

- توفي بونكا أمس عن عمر ناهز 71 عاما.

- نعاه منير عبر صفحته قائلا: «انتقل اليوم إلى رحمة الله، الأخ وصديق العمر الفنان الكبير رومان بونكا».

ونشر منير صورة تجمعه مع الموسيقار رومان بونكا، عبر صفحته على فيس بوك، وعلق قائلًا: «لقد فقدت اليوم أخي وصديق عمري الموسيقار رومان بونكا، الذي كان بمثابة عمودي الفقري والقاسم المشترك في حياتي الشخصية والعملية، لقد صنعنا تاريخنا سويًا من الموسيقى الجميلة التي أثرت في كل الأجيال، سأفتقدك وإلى روحك الطاهرة الرحمة يا عزيزي، إنا لله وإنا إليه راجعون».