أغنية «Yet To Come» لفريق BTS الكوري تتخطى الـ 73 مليون مشاهدة

طرح الفريق الكوري الشهير «BTS» الجمعة الماضي، أغنية جديدة بعنوان «Yet To Come» عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرًا منذ طرحها، كما حصدت العديد من الإشادات من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية Yet To Come تحقق 73 ونصف مليون مشاهدة

ومنذ طرح أغنية Yet To Come عبر موقع «اليوتيوب» حصدت العديد من المشاهدات، التي بلغت حتى الآن نحو 73 مليون ونصف مشاهدة خلال 3 أيام فقط من طرحها، كما احتلت المركز الأول في قوائم الفيديوهات والأغاني الأكثر مشاهدة.

وتزامنًا مع طرح أغنية Yet to Come تم إصدار ألبوم الفرقة Proof، وذلك احتفالا بمرور 9 أعوام على تأسيس فرقة BTS، وضم الألبوم 35 أغنية مختلفة منها أغنيات حققت بالفعل نجاحا كبيرًا مثل: Butter Dynamite، Boy with Luv.

ألبوم Proof

وقبل إصدار الألبوم قام كل عضو في الفريق بمشاركة أسبابهم والاستلهامات التي وراء اختيارهم لأغاني الألبوم الجديد Proof في سلسلة من مقاطع الفيديو والتي تم نشرها عبر القناة الرسمية لـ BTS على «اليوتيوب»، بالإضافة إلى إطلاق تحدي MyBTStory يدعو الجمهور لإنشاء فييدوهات قصيرة عبر «اليوتيوب» حول ذكرياتهم المفضلة مع الفرقة حتى 9 يوليو.

معلومات عن فرقة BTS

يذكر أن فرقة BTS عددهم 7، وتم اكتشافها عام 2010 من قبل «بيج هات» للترفيه، والتي قامت بتدريبهم لمدة 3 سنوات متواصلة على الغناء والرقص والتمثيل لإعدادهم، وبالفعل بدأت الفرقة عملها رسميًا عام 2013، بعد أن قامت بإصدار أول ألبوماتها الغنائية والذي احتل المركز العاشر في مخطط الموسيقى الكوري الشهري بعد شهر واحد من صدوره.

لتتوالى بعدها نجاحات الفرقة حتى حصلت عام 2020 على المركز الأول في ترتيب «بيلبورد هوت 100» الأمريكي للأغنيات الأكثر شعبية، لتصبح بذلك الفرقة الكورية الأولى التي تتصدر هذ التصنيف.