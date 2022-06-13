«تعمير الساحل الشمالي» ينتهي من إنشاء مجزر الحمام بتكلفة 38 مليون جنيه

أعلن اللواء آمون مرتضى أبوعمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، عن إنشاء مجزر آلي مطور في مركز ومدينة الحمام شرق مرسى مطروح والانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بنسبة 100%، طبقا لأحدث المواصفات البيئيه فى مصر، وسيتم تركيب الأجهزة والمعدات الخاصة بالذبح وأعمال المجازر خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لافتتاحة.

38 مليون جنيه تكلفة مجزر الحمام

وقال رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربى، اليوم، في تصريحات صحفية إنه جار العمل للانتهاء من مشروع مجزر مدينة الحمام المطور الجديد وبلغت تكلفة التنفيذ للأعمال الإنشائيه والمشروع 38 مليون جنيه، من بينهم 17 مليون جنيه للأعمال الإنشائية، و21 مليون جنيه لخطوط الذبح والمعدات والتجهيزات داخل المجزر.

تجهيز خطوط الذبح بالمجزر

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي أن خطوط الذبح بالمجزر تشمل عنبر لذبح المواشي على مساحة 330 م2 وعنبر لذبح الأغنام على مساحة 165 م2 بطاقة ذبح 15-20 رأس/ في الساعة، وفرش مكاتب إدارية وغرفة للطبيب البيطري، وحمامات ومخازن 120 م2، وخزان إطفاء 120 م2 شامل الطلمبات وخزان تجميع، وشبكة الحريق بنظام تأمين إطفائي مزود بإنذار آلي للحرائق ومصدر إضافي للكهرباء ومياه ساخنة وبارده وكارنتين وزناقات للكشف قبل الذبح طبقا لأحدث المواصفات الطبية والبيئية لخطوط الذبح.

ويجري التنفيذ من خلال مجموعة من المهندسين والإداريين والفنيين والذين يعملون على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من المشروع بمدينة الحمام، تحت إشراف منطقة تنفيذ برج العرب والمهندسين سامي الانصاري وعلي عيسى ومجدي إسحاق ومن المكتب الفني المهندسة هيلانة صبحي وسمر الشناوي.