«الوطنية للإنتاج الحيواني»: مجمع الفيوم أكبر مجزر آلي في أفريقيا

قال اللواء فايز أباظة، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إن مجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم مجمع آلي متكامل، وأحدث وأكبر مجزر في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، ويوجد مجزران مثله في النوبارية وآخر بسفاجا، ويفتتحان قريبا، ويوجد خط واحد للإنتاج بطاقة 20 رأسا في الساعة، منذ وقت استقبال الرؤوس في منطقة الحجر، يتم فحصها ووزنها وترقيمها وتنظيفها ثم تدخل لعملية الذبح، منوها بأن عملية الذبح هي المرحلة الوحيدة التي تجرى بالطريقة اليدوية طبقا للشريعة الإسلامية وروعي كل الإجراءات الصحية.

كل جزء من الذبيحة يوضع في ثلاجة مخصصة

وأضاف اللواء فايز أباظة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن كل جزء من الذبيحة له ثلاجة مخصصة لها، حيث توجد ثلاجة للحوم فقط، وأخرى للكبد والرأس، حتى الجلد له ثلاجة منفصلة، لافتا إلى أنه يتم الكشف على اللحوم في كل المراحل، والتأكد منها معمليا قبل عملية دخولها للثلاجات والتشفية والتنصيع.

فحص العاملين دوريا كل 3 أشهر

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني أن العمال المتواجدين في المصنع من أبناء محافظة الفيوم، وكل العاملين المتعاملين مع اللحمة يتم الكشف عنهم دوريا كل 3 أشهر، وفحصه يوميا قبل دخوله للعمل، وحاصلين على بطاقات صحية، ويوجد نقطة طبي.

المجزر مفتوح لقطاع المدني في أي وقت

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني أن هذه المنتجات متاحة في منافذ جهاز الخدمة الوطنية والقوات المسلحة والشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ووزارة التموين وجهاز الخدمات العامة، وبعض الجمعيات، مثل الأورمان، مؤكدا أن المجزر مفتوح في أي وقت أمام القطاع المدني لذبح رؤوس ماشية أو تصنيع اللحوم، وبأسعار مناسبة.