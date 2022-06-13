البيئة تعلن عن محميتين جديدتين خلال أيام ضمن استعدادات مؤتمر المناخ

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنّ الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن محميتين جديدتين تضاف إلى قائمة المحميات المصرية الـ 30 إحداها في البحر الأحمر والأخرى في الساحل الشمالي.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات المصرية المكثفة لاستضافة مؤتمر المناخ الـ 27 والمنتظر عقده بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

مقومات طبيعية فريدة

وقالت «فؤاد»، في تصريحات صحفية عقب المؤتمر الصحفي الذي عُقد ببيت القاهرة أمس، للإعلان عن تحضيرات المؤتمر، إنّ مصر تمتلك مقومات طبيعية فريدة وتتنوع فيها المحميات الطبيعية ما بين محميات بحرية ومحميات صحراوية وموائل طبيعية من جبال وكهوف وتعد المحميتان الجديتان إضافة لقائمة المحميات المصرية.

تنظيم زيارات للمحميات في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وتابعت وزيرة البيئة أن مساحة المحميات الطبيعية تقدر بأكثر من 15% من المساحة الكلية لمصر التي تبلغ 1,002,450 كيلو متر مربع، وبدأت فكرة إنشاء المحميات الطبيعية بعد إصدار القانون رقم 102 لعام 1983 في شأن المحميات الطبيعية.

ولفتت إلى أن التجربة ستُعرض كنموذج مصري متميز للحفاظ على الموائل الطبيعية وطرحها للاستثمار وذلك خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وسيتم تنظيم زيارات للوفود المشاركة لعدد من المحميات الطبيعية المصرية المميزة سواء في جنوب سيناء التي تستضيف المؤتمر وتضم محميات هامة بينها محميتي «نبق ورأس محمد»، كما سيتم تنظيم زيارات للواحات المصرية لتكون بمثابة نقلة من الطبيعة البحرية للطبيعة الصحراوية ليستمتعوا بجمال مصر ومقوماتها وسيكون الأمر بمثابة تحدي لنقل الضيوف كل تلك المسافة ولكن الرسالة ستكون أن المصري دوما يستطيع وأننا رواد الحفاظ على الطبيعة منذ آلاف السنين منذ كان المصري يتخذ من عناصر الطبيعة آلهة ويتعهد بالحفاظ على مياه النيل ويفتديها بحياته.