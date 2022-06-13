قريبا.. إعلان الغردقة مدينة خضراء صديقة للبيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن العمل يجري للتحضير لإعلان مدينة الغردقة كمدينة خضراء صديقة للبيئة لتصبح المدينة الثالثة بعد شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء والخارجة بمحافظة الواي الجديد.

كيف تتحول المدن لصديقة للبيئة

وقالت وزيرة البيئة في تصريحات إلى «الوطن» على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن آخر الاستعدادات لاستقبال مؤتمر المناخ المقرر انعقادة بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل: «الإعلان عن ثلاثة مدن تتحول للاستدامة الخضراء خلال عام واحد ودعم الممارسات الصديقة للبيئة أمر ليس بالسهل، حيث يستغرق الإعداد لذلك لسنوات ما بين تحول السيارات للعمل بالطاقة الكهربائية أو الغاز الطبيعي، وتحول منظومة السياحة من فنادق وبواخر وغيرها لتعتمد على إعادة استخدام المياه في زراعة المسطحات الخضراء والاعتماد على الطاقة الشمسية ووقف هدر الطعام وغيرها من معايير الحصول على شهادة النجمة الخضراء وهو مجهود كبير نجحنا في تنفيذه خلال عام واحد في مدينة الغردقة».

عرض تجربة الخارجة خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

وتابعت ياسمين فؤاد: «سنعرض التجربة كنموذج صديق للبيئة خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار سيتم تنظيم زيارات للوفود المشاركة لمدينة الخارجة ليكون بمثابة نقلة من الطبيعىة البحرية للطبيعة الصحراوية ليستمتعوا بجمال مصر ومقوماتها، سيكون الأمر بمثابة تحدي أن ننقل الضيوف كل تلك المسافة ولكن الرسالة ستكون أن المصري دوما يستطيع، وأننا رواد الحفاظ على الطبيعة منذ آلاف السنين منذ كان المصري يتخذ من عناصر الطبيعة آلهة ويتعهد بالحفاظ على مياه النيل بحياته».