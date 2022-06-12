«السياحة» تحدد ضوابط دخول الأطفال للمناطق الأثرية: حمايتهم في المقام الأول

نفى مصدر مسؤول في وزارة السياحة والآثار، ما تردد حول صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السادسة عشر إلى منطقة الهرم الأثرية، على خلفية واقعة التحرش الأخيرة بسائحتين، من بعض الصبية بالهرم لإجبارهن على التقاط صور.

التعريف بتاريخ مصر

وقال المصدر في تصريحات لـ«الوطن»: تحرص وزارة السياحة والآثار، على تعريف الأجيال القادمة بتاريخ مصر وعظمة حضارتها دون الإضرار بالسياحة وزوار مصر، نتيجة أي سلوكيات خاطئة، لذا خصصت الوزارة تذاكر بأسعار مخفضة لطلبة المدارس، وتصريح سنوي سعره أقل من ثمن التذكرة في بعض المواقع الأثرية.

إثبات شخصية قبل قطع التذكرة

وأرجع المصدر، اللبس الذي حدث لوجود شرط بضرورة وجود رقابة على الأطفال دون السن القانونية بالمناطق الأثرية، سواءا كانت من أولياء الأمور أو مشرفي الرحلات المدرسية، وذلك لحماية الأطفال في المقام الأول، وهو أمر ليس بجديد أو قرار يطبق الشهر المقبل، كما أشيع أو حتى يقتصر على منطقة الهرم الأثرية، بل هو أمر معمول به بكل المناطق الأثرية والمتاحف على مستوى الجمهورية، لذا يطلب من زوار المنطقة الأثرية، إظهار إثبات شخصية قبل قطع التذكرة، وعلى أساسة يتم احتساب قيمة التذكرة لطالب أو تقدير من يتم إعفاءهم، مثل من هم على المعاش أو طلبة أقسام الآثار.