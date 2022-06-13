تعيين 416 شابا واستخراج 376 شهادة قياس مستوى المهارة في الفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، صرفت منحا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 47 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ17 عاملا غير منتظم، وصرف 5428 جنيها رعاية صحية لـ23 عاملا، فضلا عن تسجيل 38 عاملا جديدا بالمنظومة.

تعيين 416 شابا بمنشآت القطاع الخاص

وأشار الوزير إلى أنّ المديرية عيّنت 416 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب «قادر باختلاف»، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1488 من راغبي عمل منهم 14 «قادرون باختلاف»، فضلا عن استخراج 376 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

تفتيش 273 منشأة

وقالت هناء عبدالفتاح، مدير المديرية، في تقريرها للوزير عما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي، إنّ المديرية انتهت في مجال التفتيش العمالي، من التفتيش على 273 منشأة وأسفر عن تحرير 10 محاضر للمنشآت المخالفة، وتنفيذ 8 حملات تفتيشية على 13 منشأة، وبحث 63 شكوى عمالية فردية.

وأضافت مدير المديرية، أنّه في مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 78 منشأة، يعمل بها 6616 عاملا، وأسفر عن تحرير 25 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث شكوى، فضلا عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.