أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إطلاق المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج والمقرر عقده في 14 أغسطس المقبل، وذلك في إطار التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر في الدول المختلفة.

حيث تولى القيادة السياسية، ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اهتمام كبير بالمصريين في مختلف دول العالم، حيث تمثل الجاليات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، وخط الدفاع الأول عن الدولة المصرية خارجيًا.

مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ستتضمن هذه النسخة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، ورش عمل وفعاليات جديدة، حيث يكمن الهدف من هذه المؤتمرات، في الاستماع لمقترحات الكيانات والمصريين بالخارج ومطالبهم، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رابط وخطوات التسجيل لحضور مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج 3»، وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

رابط التسجيل لحضور مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج 3»

وفقا لبيان وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، من خلال زيارة رابط المشاركة فى مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج 3»، من خلال الضغط هنـــــــا.

خطوات التسجيل لحضور مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج 3»

1- على الراغب في حضور النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات والمصريين بالخارج»، زيارة الرابط التي حددته وزارة الهجرة للتسجيل في المؤتمر.

2- القيام بإرسال صورة الباسبور والإقامة في الخارج على البريد الالكتروني التالي: egyptiansabroad.ms@gmail.com.

3- ومن ثم القيام بتسجيل اسم دولة «الإقامة/ التواجد» بالخارج.

4- القيام بتسجيل حالة الراغب في الحضور سواء «فرد / كيان».

5- ثم بعد ذلك الضغط على «التالي» لاستكمال باقي خطوات عملية التسجيل.