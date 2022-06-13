شريك الدولة بمجمع السادات: سنسهم للوصول لاكتفاء ذاتي من اللحوم والألبان

قال الدكتور محمود الشافعي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع الخاص، الشريك الاستراتيجي للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، في مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات في محافظة المنوفية، الذي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة مشروعات منه اليوم، إنّ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المشروعات المختلفة ستجعل الجميع رابحا من تلك المشروعات، سواء الدولة، أو المواطن، أو القطاع الخاص المشارك في مثل تلك المشروعات.

شريك مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات: أنشئ بأحدث المعايير العالمية

وأضاف الشافعي لـ«الوطن»، أنّ مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات، أنشئ بأفضل وجه ممكن، ووفق أحدث المعايير العالمية والعلمية في العالم من هذا الإطار.

وتابع: «لم أعمل على الشراكة مع الدولة في أي مشروع، لكني انبهرت بتنفيذ مثل هذا المجمع كمشروع ضخم، بتلك الدولة، والدخول بالشراكة مع القوات المسلحة في المشروع»، مبديا سعادته بتطويع خبراتهم في مجال الإنتاج الحيواني والألبان في هذا المجال لإنجاح المشروع.

الشافعي: استيراد رؤوس ماشية بسلالات مدرة للألبان واللحوم

وأوضح شريك الدولة الاستراتيجي من القطاع الخاص في هذا المشروع، أنّهم استوردوا رؤوس ذات سلالات أصلية من الخارج، لتوطين هذه السلالات في مصر، مشيرا إلى أنّ مُجمع السادات، نموذجا سيتم البناء عليه، وتطبيقه في أكثر من مكان عقب نجاحه: «بزيادة إنتاجية اللحوم والألبان، أري أنّ مصر ستحل في الفترة المقبلة مشكلة عدم الاكتفاء الذاتي من اللحوم، والألبان، والجبن».

وثمَّن «الشافعي»، التوجه الذي تعمل عليه الدولة حاليا، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على مشروعات عملاقة، ومشاركة القطاع الخاص فيها بإدارته وخبراته، موضحا أنّهم يشاركون في هذا المجمع بنسبة مشاركة، وبحق الإدارة.

ولفت إلى بدء مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل بمدينة السادات في الإنتاج، داعيا المستثمرين للشراكة مع الدولة في المشروعات المختلفة، إذ إنّ الجميع سيكون رابحت من هذا التعاون.

وأشار إلى جلب «أبقار حلاب» من الخارج، عبر سلالات عريقة، ومعروفة بجودة إنتاجاها وغزارته، موضحا أنّ المشروع سينتج 50 ألف طن ألبان في العام، و1000 طن من اللحوم الحية.