السيسي: نستغل أي فرصة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت قبل نحو 6 أشهر، لكن الإجراءات التي نفذتها الدولة بدأت واستمرت على مدار 7 سنوات، في ظل النمو السكاني، وتطور الأسعار في العالم كله، وزيادة الطلب على المنتجات.

أسعار الأعلاف

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات الإنتاح الحيواني والألبان والمجاز الآلية في مدينة السادات: «زدنا 15 مليون نسمة في 7 سنين، ولو معدلات النمو الحيواني الوطني بتنمو بنفس المعدل كان ممكن نحافظ على الأسعار، لكن في متغيرات تانية زي الأعلاف وأسعارها، إحنا مبنطلعش إنتاجنا للأعلاف من مصر بنجيب جزء كبير من الخارج».

استصلاح الأراضي ومشروع البتلو

وتابع الرئيس السيسي: «بنقول دايما أكبر حجم من الأراضي لازم يتم استصلاحه عشان كدا، وبنتكلم في موضوع البتلو من 8 سنين، ومكناش عارفين إن في أزمة هتحصل، لكن كنا بنستغل أي فرصة لزيادة الإنتاج في أي منتح عشان نحقق الاكتفاء الذاتي ونصدر لو في فرصة».