السيسي: مش هينفع نمشي بالراحة عشان إحنا متأخرين أوي.. لازم قفزة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الله لو لم يوفق الدولة في إجراءات كثيرة اتخذتها في السنوات الماضية مثل تخصيص 10 مليارات جنيه للبتلو، لزادت أسعار المنتجات بشكل يفوق المستويات الحالية بكثير: «لو مكنش ربنا سبحانه وتعالى وفقنا خلال السنوات الماضية في إجراءات كتير عملناها كان تمن المنتجات هيبقى أكبر من كده بكتير».

وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات: «ممكن نعمل أكتر من كده بكتير، والمليون رأس ثمنهم 50 مليار جنيه، بلدنا توقفت 50 سنة متفكرش ولا بتكبر، بس البلد كبرت أوي كحجم، ومعدلات العمل بتاعتنا هتبقى متسارعة، لازم تبقى قافزة تجري وتنط، مش هينفع نمشي بالراحة عشان إحنا متأخرين بالفعل، متأخرين كتير».