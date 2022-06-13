كابونجا يسحب مترو الانفاق غدا لكسر رقم جديد في موسوعة جينيس 

قال المصارع أشرف كابونجا، بطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، أنه مساء غد الثلاثاء سينفذ محاولة جديدة لسحب مترو الأنفاق لكسر رقم قياسي في الموسوعة.

وأضاف كابونجا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه سيقوم بسحب مترو الأنفاق في أحد محطات شبرا بوزن 220 طن لكسر رقم البطل جوردان ستيفنز أسترالي الجنسية.

وقال إن المواطن الأسترالي نجح في سحب 203.9 طنًا في ماونت باركر، جنوب أستراليا، في 30 يناير من العام الماضي.

حضور أطفال 57357

وقال أشرف كابونجا أنه نسق لحضور 20 طفلا من مستشفى سرطان الأطفال 57357 إضافة الي 50 سيدة من مرضى السرطان من جمعية اللمة الحلوة لمحاربة السرطان.

وقال كابونجا إنه يستلهم القوة من عيون الأطفال والسيدات المحاربات للسرطان بما يميزون به من أزمات صحية استطاعو التغلب عليها ومستمرين في مقاومة هذا المرض الصعب.

وأشار إلي وجود الأطفال في عمليات السحب دافع قوي له للعمل على إسعادهم وايصال رسالة بهم بأنهم قادرين على تحدي أي شيء مهما كانت صعوبته وأنهم قادرون على الفوز في التحدي الصعب الخاص بهم.

نجاح عملية السحب

وقال كابونجا إنه نجح في إجراء العديد من الاختبارات في الفترة الماضية وسحب المترو ونجح في سحبه بالرقم الذي حددته موسوعة جينيس.

واشار إلى أنه يعمل حاليا على التدريب على سحب قاطرة داخل إحدى ورش هيئة قناة السويس خلال الفترة المقبلة بأسنانه بوزن يصل إلى 700 طن تقريبا.

كابونجا يتقدم بالشكر لوزير النقل

وتقدم المصارع أشرف كابونجا بالشكر الي وزير النقل الفريق كامل الوزير والعميد حسام السيسي مدير مكتبه والمهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق والمهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس شركة مترو الأنفاق وأحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق والمهندس أحمد الباري مدير عام ورشة شبرا الخيمة.