«كاسبرسكي» تحذر الموظفين من رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها

حذرت شركة كاسبرسكي من البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه الذي يصل إلى حسابات البريد المؤسسية وتأثيره على إنتاجية الموظفين، مشيرة إلى أن الموظفين الذين يتلقون ما بين 30 و60 رسالة بريد إلكتروني خارجية يوميًا قد يضيعون من إنتاجيتهم ما يصل إلى 11 ساعة سنويًا بحثا في رسائل البريد الإلكتروني وفرز غير المرغوب فيها.

%85 من رسائل البريد الإلكتروني رسائل غير مرغوب فيها

وتابعت الشركة فى تحذيرها، أن الموظفين الذين يتلقون ما بين 60 و100 رسالة بريد إلكتروني يوميًا، فإن هذا الرقم يرتفع إلى 18 ساعة في العام، أي أكثر من يومي عمل، ووفقًا لبعض تقديرات لبعض الجهات، فإن ما يتراوح بين 45 و85% من جميع رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إنشاؤها كل يوم حول العالم هي رسائل غير مرغوب فيها تتضمّن محاولات إغراء بالحصول على شيء ما، وروابط إلى صفحات مشبوهة، ومرفقات خبيثة، وقد يؤدي إلى امتلاء صندوق البريد الوارد لدى المستخدم إذا لم يكن هناك حلّ فعال لمكافحة البريد غير المرغوب فيه.

وحلل باحثو كاسبرسكي كمية الرسائل غير المرغوب فيها التي يتلقاها كل موظف، واستطاعوا عبر اللجوء إلى دراسة أعدتها جهة أخرى، تقدير عدد الساعات التي يمكن أن يقضيها موظفو المكاتب في قراءة هذه الرسائل أو مجرد البحث فيها.

تُحتسب رسائل البريد الإلكتروني الواردة من موظفين داخل المؤسسة نفسها

وقُسّم الموظفون إلى ثلاث مجموعات وفقًا لعدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتلقونها يوميًا من خارج مؤسساتهم، ولم تُحتسب رسائل البريد الإلكتروني الواردة من موظفين داخل المؤسسة نفسها. ووفقًا للحسابات، فإن الموظفين الذين يتلقون ما يصل إلى 30 بريدًا إلكترونيًا يوميًا يصلهم حوالي 30 عينة بريد غير مرغوب فيه أسبوعيًا، ويضيعون حوالي خمس ساعات كل عام في فرزها.

الموظفون الذين يتلقون ما بين 30 و60 بريدًا إلكترونيًا كل يوم

في حين أن الموظفين الذين يتلقون ما بين 30 و60 بريدًا إلكترونيًا كل يوم، يقضون 11 ساعة سنويًا في عملية الفرز، أي أكثر من يوم عمل كامل، أما الذين يتلقون ما يصل إلى 100 رسالة بريد إلكتروني يوميًا فيقضون 18 ساعة في فرز رسائل البريد غير المرغوب فيه، أي ما يزيد على يومي عمل في السنة.

ويقضي الموظفون الذين تصلهم أكثر من 100 رسالة يوميًا 80 ساعة سنويًا في فرز الرسائل غير المرغوب فيها، على أن هذه الأخيرة تكون في العادة صناديق بريد عام لجميع الاستفسارات الواردة إلى المؤسسة، والتي لا تُنظّف في العادة.