نجل طلعت زكريا يكشف تفاصيل وفاة عمه بعد رحيل نجله وزوجته: «السرطان هزمه»

حالة من الحزن تمر بها عائلة الفنان طلعت زكريا، منذ عدة أشهر، بعد وفاة نجل عمه، ثم زوجة عمه، ومؤخراً توفي عمه «أحمد».

نجل طلعت زكريا يكشف تفاصيل الوفاة

ونشر عمر طلعت زكريا، على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، الأزمات التي تعرضت لها عائلته: «عمي أحمد الله يرحمه كان عنده شاب زي الورد خالد ابن عمي، توفي وهو بيركب المترو من فترة، وصبر عمي واستحمل واحتسبه عند الله شهيدًا، وكان ثابت جدًا قدامنا، بس هوا كان بيموت من جواه كل يوم من بعد موت خالد، وبعدها ماتت مرات عمي مستحملتش تفارق ابنها».

وأضاف: «فضل عمي لوحده يمرض بالبطيء لحد ما السرطان تمكن منه وهزمه، وراح عند اللي سبقونا ووحشونا، وكانت وصيته يدفن جنب خالد ومرات عمي، واليوم وصلته لحد عندهم ونيمته جنب خالد، وقلتله يا بختك يا عم تلاقيكو عاملين فرح دلوقتي، أبوك كان راجل الطيبة بتتكلم في وشه وكان أطيب خلق الله زي أبويا».

وفاة شقيق الفنان طلعت زكريا

وأعلنت إيمي طلعت زكريا، قبل قليل عبر حسابها على فيس بوك، وفاة عمها، شقيق الفنان الراحل، وكتبت إيمي طلعت زكريا: «عمي أحمد زكريا في ذمة الله، ادعو له بالرحمة».

يذكر أنّ شقيق الفنان طلعت زكريا، تعرض لأزمة صحية مؤخرا، وطالبت إيمي طلعت زكريا، متابعيها، بالدعاء له بتمام الشفاء.

إيمي طلعت زكريا تطلب الدعاء لعمها

وقبل وفاته بأيام أعلنت إيمي زكريا نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا، عن تعرض عمها لأزمة صحية شديدة وعلى إثرها نُقل للمستشفى.

ونشرت صورا لها ولعمها، وعلقت عليها: «دعواتكم لعمي ربنا يشفيه هو محتاج دعواتكم»، كما شارك شقيقها عمر الدعاء لعمه حيث كتب هو أيضا «برجاء الدعاء لعمي بالشفاء العاجل».