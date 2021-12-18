إيمي طلعت زكريا تكشف عن آخر كلمات والدها: «عايز أبطل الشغلانة دي وأموت»

أكدت إيمي طلعت زكريا، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، أنها وشقيقها عمر لازما والدهما طوال فترة حياته، متابعة: «على طول كان بياخدنا معاه اللوكيشن، والفنانين كانوا عارفينا، ومكناش بنسيبه في حياتنا الشخصية»، مشيرةً إلى أن علاقته بالزعيم عادل إمام كانت رائعة للغاية، كما أن سوء التفاهم بينهما انتهى، موضحة: «مرة كان بيصور فيلم حليم وعادل إمام كان جنبه في اللوكيشن فأخدوا بعض بالأحضان وهزروا مع بعض».

تفاصيل علاقة طلعت زكريا بحسني مبارك

وأضافت إيمي، خلال حوارها مع «الوطن»، أن علاقته بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بدأت منذ فيلم طباخ الريس، مستطردة: «لما بابا تعب وسافر باريس، طلبوا مننا نسافر ناخده تاني لأن مفيش علاج له، ووقتها قررت الرئاسة تجيبه مصر، والرئيس اتصل به، وقاله نفسك في إيه، قاله نفسي أقابلك، وبعدها بسنة قابله والرئيس هزر معاه وقاله هتطبخ لي إيه، وكان في علاقة صداقة بينهما».

وعن الفنانين المقربين له قبل الوفاة، قالت: «أحمد رزق، محمد لطفي، أحمد آدم، صلاح عبد الله، ومجموعة كبيرة أخرى من الفنانين، وحضروا معانا الدفن في الإسكندرية».

عايز أمشي من الدنيا.. آخر كلمات طلعت زكريا

وتابعت: «كان كل مرة بيدخل المستشفى بكارثة، مرة كان هيحصل فشل في الكلى أو حاجة في الرئة، وآخر مرة قالنا ربنا يخليكم ليّ وخلوا بالكم من بعض، ومكنش عاوز يروح المستشفى، لكن التطورات حصلت خلال 3 أيام، وإحنا خارجين من البيت قالي عاوز أبطل الشغلانة دي وأمشي من الدنيا، ودي كانت آخر حاجة قالها لما خرج من البيت، وكان مستاء جدا وحالته النفسية كانت وحشة جدا، رغم إن كان في شغل ووقع على الجزء الثاني من فيلم حريم كريم وفيلم الخوذة».

إيمي وشقيقها مستمران في مجال الفن

ولفتت إلى أنها وشقيقها عمر، عازمان على المضي قدما في المجال الفني: «إن شاء الله نبقى امتداد له، ونخلي اسمه موجود طول العمر».