إيمي طلعت زكريا تطلب الدعاء لعمها لمروره بأزمة صحية

أعلنت إيمي زكريا نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا، عن تعرض عمها لأزمة صحية شديدة خلال الساعات الماضية والتى على إثرها نقل للمستشفى.

إيمي طلعت زكريا: دعواتكم لعمي

شاركت إيمي طلعت زكريا جمهورها تفاصيل مرض عمها من خلال خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ونشرت صورا لها ولعمها، وعلقت عليها: «دعواتكم لعمي ربنا يشفيه هو محتاج دعواتكم».

كما شارك شقيقها عمر الدعاء لعمه حيث كتب هو أيضا «برجاء الدعاء لعمي بالشفاء العاجل».

عمر طلعت زكريا: رجاء الدعاء لعمي بالشفاء العاجل

يذكر أن الفنان طلعت زكريا كان قد رحل عن دنيانا منذ ثلاثة أعوام بعد ظروف مرضية عصيبة مر بها في السنوات الأخيرة من عمره، طلعت زكريا هو فنان من محافظة الإسكندرية تخرج في قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984.

انطلاقة طلعت زكريا في الفن كانت من خلال مسرحية الشخص عام 1982.

طلعت زكريا توفي عام 2019

بدأت ظروف طلعت زكريا العصيبة المرضية في سبتمبر 2007 حين ما أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى إلى إصابته بغيبوبة.

أما عن أهم أبرز أعمال الفنان الراحل فكان فيلم طباخ الريس الذي قام ببطولته مع الفنانة داليا مصطفى، وقدم أيضا سلسلة من الأدوار المهمة في الأفلام منها غبي منه فيه وحاحا وتفاحة وحريم كريم، وأيضا سيد العاطفي، كما كون ثنائيا جيدا مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرح فقدم معه مراتي زعيمة عصابة ودو ري مي فاصوليا.