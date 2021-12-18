ابنة طلعت زكريا: كسر لي الموبايل عشان كذبت عليه.. وكان بيضربني بالحزام

وجهت إيمي طلعت زكريا، ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، رسالة إلى والدها في ذكرى ميلاده، قائلةً: «وحشتني، نفسي أقولك خدني جوه حضنك، ونفسي أتكلم معاه وأحكيله على كل اللي بيحصل، لأنه كان صاحب وأخ وسري في الحياة، لكني مؤمنة إنك في مكان أحسن، وربنا يجمعنا بك في الجنة».

كان شديد جدا لما كنا صغيرين

وأضافت، خلال حوارها مع «الوطن»، أن والدها كان هادئا في المنزل، معترفة بأنه ضربها عندما كانت صغيرة وبخاصة عندما تكذب عليه: «كان بيبقى في حاله وبيكتب ويألف كأنه مش موجود، ودمه خفيف أكتر من التلفزيون، فلما كنت بضايقه أنا وأخويا عمر وأستفزه كان بيطلع ضحك أكتر، ولما كنا صغيرين كان بيضربني لما أغلط، وكان كل ما يضرب حد فينا كان لازم يضرب التاني عشان مينفعش الأخ يتفرج على أخوه وهو بيتضرب، والحزام كان ينزل علينا احنا الاتنين، وكان شديد جدا».

صلح بموبايل وتورتة

وتابعت ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، أنه حطم هاتفها في إحدى المرات عندما كذبت عليه: «طلع شريحة التليفون وكسرها وقالي مبحبش الكذب، قوليلي الحقيقة، لكن أدام بتكذبي تبقي بتعملي حاجة غلط، لكن بالليل جاب لي تليفون جديد وتورتة وصالحني».

يرفض مبدأ الدروس الخصوصية

ولفتت، إلى أن والدها كان يرفض مبدأ الدروس الخصوصية، لكن شقيقه رسب: «ماما صحت بابا وقالت له إنه عمر جاب ملحق، مكنش مصدق فكلم مدير المدرسة وبعدها ضرب عمر علقة عمره ما هينساها ومن بعدها أخدنا دروس».